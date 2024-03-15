Назван срок запуска беспилотных трамваев в Москве

Заммэра Ликсутов: беспилотные трамваи в Москве запустят в 2024 году

Беспилотные трамваи в Москве запустят во второй половине 2024 года. Такой срок назвал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова приводит «Интерфакс».

Замглавы города рассказал, что сейчас новый трамвай тестируют в депо. В настоящее время его контролирует человек, но в будущем водительская кабина станет пустой. Беспилотник видит пассажиров, переходящих дорогу пешеходов, машины, способен различать светофорные сигналы, собак и кошек, умеет останавливаться в экстренных ситуациях, а также предсказывать поведение автомобилей и людей.

«Дальше мы переведем все трамваи на беспилотное управление, и следующим нашим этапом будет метрополитен — беспилотное управление движением поездов. Скорее всего, это за 2030 годом, но мы над этим уже сегодня работаем», — заявил Ликсутов и добавил, что беспилотными в перспективе станут и электробусы.

14 марта в Москве дали старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия и выразил уверенность в том, что проект будет достроен.