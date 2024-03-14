Путин дал старт строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Путин дал старт началу строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин дал старт началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Глава государства принял участие в церемонии открытия в режиме онлайн, передает ТАСС.

«Будем считать, что та доработка, которая была необходима для запуска проекта, проведена, и сегодня с вами договариваемся о том, что эта работа начинается», — заявил Путин. Он пожелал участникам проекта успехов и поблагодарил их за уже выполненную во время подготовки к запуску работу.

Президент также выразил уверенность в том, что проект будет реализован. Он считает, что ВСМ сыграет «хорошую, заметную роль» в планах по развитию России, которые изложены в его послании Федеральному собранию.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что запуск движения по ВСМ Москва — Санкт-Петербург может состояться через пять лет.