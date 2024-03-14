Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:13, 14 марта 2024Среда обитания

Путин дал старт строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Путин дал старт началу строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал старт началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Глава государства принял участие в церемонии открытия в режиме онлайн, передает ТАСС.

«Будем считать, что та доработка, которая была необходима для запуска проекта, проведена, и сегодня с вами договариваемся о том, что эта работа начинается», — заявил Путин. Он пожелал участникам проекта успехов и поблагодарил их за уже выполненную во время подготовки к запуску работу.

Президент также выразил уверенность в том, что проект будет реализован. Он считает, что ВСМ сыграет «хорошую, заметную роль» в планах по развитию России, которые изложены в его послании Федеральному собранию.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что запуск движения по ВСМ Москва — Санкт-Петербург может состояться через пять лет.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В России указали на признаки перехода конфликта с НАТО в острую фазу

      Назван способ избавиться от запаха жареной рыбы на кухне

      Минобороны отчиталось об уничтожении еще одного БПЛА над Орловской областью

      Охраннику брянской гимназии изменили меру пресечения

      Европарламент призвал Россию вернуть Румынии ее золотые резервы

      Над Белгородом в третий раз за день сработала система ПВО

      Раскрыта цель рейда российских морпехов на правый берег Днепра

      В США назвали Макрона возомнившим себя реинкарнацией Наполеона агрессором

      В Астраханской области нашли огромные тоннели

      Российского врача признали виновной в смерти молодого пациента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше