Хуснуллин назвал сроки запуска ВСМ Москва — Петербург

Хуснуллин: запустить движение по ВСМ Москва — Петербург реально через пять лет

Запустить движение по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург через пять лет будет реально. Сроки ее открытия назвал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в преддверии послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, его слова приводит агентство ТАСС.

Вице-премьер отметил, что на данный момент трассировка ВСМ по данному направлению уже полностью утверждена. «Деньги сейчас считаются, так же как считается источник в зависимости от трассировки, от объема, от скорости. Срок примерно от идеи до запуска порядка пяти лет... Считаем с 2024 года — пять лет. Мы считаем, что реально можно трассу полноценно запустить»,— подчеркнул он.

Обращаясь к Федеральному собранию, президент Владимир Путин объявил, что первый маршрут высокоскоростной магистрали между двумя столицами пройдет через Тверь и Новгород. Глава государства также подтвердил планы строительства ВСМ до различных городов, в том числе Минска.