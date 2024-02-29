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14:09, 29 февраля 2024Среда обитания

Трассу М12 продлят до Екатеринбурга

Путин объявил о продлении трассы М12 до Екатеринбурга

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин объявил, что в 2024 году трассу М12 продлят до Екатеринбурга, а в следующем — до Тюмени. Об этом он сообщил во время оглашения послания Федеральному собранию.

В перспективе эта дорога пройдет через всю страну, подчеркнул президент. Кроме того, Путин поручил кабмину предоставить схему финансирования строительства трассы «Джубга — Сочи».

Еще он говорил о высокоскоростных железнодорожных магистралях. Первый маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Новгород, заявил Путин. Также президент подтвердил планы строительства ВСМ до различных городов, в том числе Минска.

Ранее президент поручил выделить дополнительные средства на обновление общественного транспорта в регионах. На эти цели собираются добавить 50 миллиардов рублей.

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      Платон Щукин
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