Путин объявил о продлении трассы М12 до Екатеринбурга

Президент России Владимир Путин объявил, что в 2024 году трассу М12 продлят до Екатеринбурга, а в следующем — до Тюмени. Об этом он сообщил во время оглашения послания Федеральному собранию.

В перспективе эта дорога пройдет через всю страну, подчеркнул президент. Кроме того, Путин поручил кабмину предоставить схему финансирования строительства трассы «Джубга — Сочи».

Еще он говорил о высокоскоростных железнодорожных магистралях. Первый маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Новгород, заявил Путин. Также президент подтвердил планы строительства ВСМ до различных городов, в том числе Минска.

Ранее президент поручил выделить дополнительные средства на обновление общественного транспорта в регионах. На эти цели собираются добавить 50 миллиардов рублей.