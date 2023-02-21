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13:42, 21 февраля 2023Среда обитания

Путин поручил выделить миллиарды рублей на обновление транспорта в регионах

Путин поручил выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Президент Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства на обновление общественного транспорта в регионах. На эти цели собираются добавить 50 миллиардов рублей, сообщил глава государства во время обращения к Федеральному собранию, трансляция ведется на сайте Первого канала.

Эта сумма должна помочь обновить в 2023 году парки общественного транспорта в небольших городах, уточнил Путин. «В этом году мы нарастили объем инфраструктурных бюджетных кредитов — направляем дополнительно 250 миллиардов рублей на развитие транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры в регионах», — добавил президент.

Ранее глава государства объявил о решении продлить скоростную автодорогу М12 МоскваКазань. Трассу расширят до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе — до Иркутска и Владивостока, с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Это, по словам Путина, позволит выстраивать новые логистические коридоры и расширить экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии.

Нина Ташевская
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