Путин объявил о продлении российской мегатрассы

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить трассу М12 Москва — Казань

Президент России Владимир Путин объявил, что принято решение продлить скоростную автодорогу М12 Москва — Казань. Прямая трансляция обращения главы государства к Федеральному собранию доступна в Telegram-канале Кремля.

«Уже принято решение продлить скоростную автомагистраль "Москва-Казань" до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе - до Иркутска и Владивостока, с выходом в Казахстан, Монголию и Китай», — заявил Путин.