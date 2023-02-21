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13:03, 21 февраля 2023Среда обитания

Путин объявил о продлении российской мегатрассы

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить трассу М12 Москва — Казань

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил, что принято решение продлить скоростную автодорогу М12 МоскваКазань. Прямая трансляция обращения главы государства к Федеральному собранию доступна в Telegram-канале Кремля.

«Уже принято решение продлить скоростную автомагистраль "Москва-Казань" до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе - до Иркутска и Владивостока, с выходом в Казахстан, Монголию и Китай», — заявил Путин.

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Нина Ташевская
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