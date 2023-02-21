Путин предложил запустить программу льготной аренды для работников одной сферы

Путин потребовал оперативного запуска строительства льготного жилья для работников ОПК

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников одной сферы — предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

В своей речи президент отметил вклад сотрудников сектора и пообещал развивать гарантии для таких трудовых коллективов. «Предлагают запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство», — заявил Путин.

Глава государства уточнил, что обсуждал запуск программы с правительством и дал соответствующее поручение. Он также попросил не затягивать со строительством такого жилья. В первую очередь программу будут реализовывать в индустриальных центрах.

Глава государства оглашает послание в Гостином Дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.