Диснеевскую принцессу сделали лицом метамфетаминовой зависимости

Активисты из американского штата Монтана поместили на рекламный билборд о проблемах метамфетаминовой зависимости диснеевскую принцессу Эльзу из мультфильма «Холодное сердце». Об этом сообщает The Independent.

На плакате Эльза стоит в полицейском участке в наручниках и выглядит очень изможденной. Слоган гласит «Метамфетамин. Просто отпусти» (Meth. Just let it go). Он выполнен по аналогии с заглавной музыкальной темой мультфильма под названием Let it go.

Издание отмечает, что в штате остро стоит проблема распространения метамфетамина среди подростков, и таким образом создатели плаката, вероятно, хотели обратиться к молодой аудитории.

Благотворительная организация Montana Meth занимается борьбой с наркотической зависимостью жителей штата. Активисты информируют население о последствиях употребления тяжелых наркотиков. Рекламные щиты, сигнализирующие о проблеме с метамфетамином, создают подростки. Организаторы движения отмечают, что за время работы фонда число подобных зависимых в штате заметно снизилось.