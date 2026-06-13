В МИД заявили о пытающихся настроить АТЭС против России странах Запада

Посол Бердыев: Запад настраивает членов АТЭС против председательства РФ

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев отметил, что западные страны-члены АТЭС пытаются настроить другие экономики этого форума против поддержки российской заявки на председательство, пишет РИА Новости.

Бердыев отметил, что отдельные экономики враждебно относятся к российской заявке, обрабатывают в кулуарах других членов, чтобы они воздержались от поддержки. По его словам, так себя ведут, в частности, Австралия, Новая Зеландия и Канада.

Президент России Владимир Путин еще не получал от США приглашения на саммит «Большой двадцатки» (G20).