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14:44, 13 июня 2026Мир

В МИД заявили о пытающихся настроить АТЭС против России странах Запада

Посол Бердыев: Запад настраивает членов АТЭС против председательства РФ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев отметил, что западные страны-члены АТЭС пытаются настроить другие экономики этого форума против поддержки российской заявки на председательство, пишет РИА Новости.

Бердыев отметил, что отдельные экономики враждебно относятся к российской заявке, обрабатывают в кулуарах других членов, чтобы они воздержались от поддержки. По его словам, так себя ведут, в частности, Австралия, Новая Зеландия и Канада.

Президент России Владимир Путин еще не получал от США приглашения на саммит «Большой двадцатки» (G20).

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