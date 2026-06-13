Российский каноист стал чемпионом Европы

Российский каноист Сергей Свинарев стал чемпионом Европы

Российский гребец Сергей Свинарев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Португалии на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен преодолел дистанцию за 38,279 секунды. Второе место с отставанием в 0,075 секунды занял испанец Пабло Грана. Тройку сильнейших замкнул представитель Белоруссии Александр Зубок (+0,490 секунды).

Ранее 13 июня другой российский каноист — Захар Петров — стал серебряным призером чемпионата Европы. Он финишировал вторым на дистанции 1000 метров.

Чемпионат Европы проходит в Португалии с 11 по 14 июня. Россияне выступают под нейтральным флагом.