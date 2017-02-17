Китайцы предложили одеться в стиле подозреваемой в убийстве брата Ким Чен Ына

На крупнейшей китайской площадке TaoBao продают копию футболки, которая была на одной из подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама — сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает The Independent.

Китайские продавцы утверждают, что это точная копия одежды задержанной девушки. Цена товара — 6 324 юаней (больше 53 тысяч рублей).

Издание отмечает, что снимок гражданки Мьянмы Доан Тхи Хыонг (Doan Thi Huong) с камер наблюдения приобрел вирусную популярность из-за надписи на одежде. Один из телеканалов Южной Кореи даже объяснил своей аудитории значение мема LOL — laughing out loud (в русскоязычном варианте — «ржу не могу»).

Информация об убийстве Ким Чон Нама появилась 14 февраля. Отмечалось, что на мужчину в аэропорту Куала-Лумпура напали две женщины. По разным версиям, они укололи его отравленными иглами, плеснули токсичной жидкостью или провели по лицу тампоном, смоченным в неизвестном веществе.