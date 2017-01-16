Украденный прототип ноутбука с тремя дисплеями выставили на продажу в Китае

Ноутбук Razer Project Valerie, который был украден на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе, выставлен на продажу на китайской площадке Taobao. Продавец хочет за устройство 150 тысяч юаней (около 22 тысяч долларов), пишет Tech Times.

Пользователи обратили внимание на объявление и отправили жалобу администрации сервиса. После этого позиция была удалена с сайта. На данный момент юзеры пытаются выяснить больше подробностей о выставленном товаре: кто-то полагает, что это могла быть шутка, а некоторые, наоборот, уверены в том, что Valerie действительно пересек океан и оказался в Китае.

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Project Valerie является первым в мире ноутбуком с тремя экранами диагональю 17,3 дюйма и общим разрешением 12K (11520 x 2160 пикселей). Сроки выхода устройства и его цена тоже пока неизвестны.

Демонстрационный образец устройства был украден в последний день выставки. Генеральный директор Razer Мин-Лян Тана (Min-Liang Tan) назначил награду в размере 25 тысяч долларов за любую информацию, которая помогла бы в поисках и поимке вора. Однако девайс не найден по сей день.