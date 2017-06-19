Налог на хвосты

Миллионам россиян в скором времени придется регистрировать своих домашних питомцев и, возможно, платить за них налог. Законопроект, призванный навести порядок в сфере владения животными, на этой неделе Госдума рассмотрит во втором чтении. Серьезные ограничения ждут и тех, кто на братьях наших меньших делает свой бизнес. Под запрет попадут не только печально известные притравочные станции и передвижные дельфинарии, но и любые фильмы или ролики, демонстрирующие издевательства над животными. К жестокому обращению с животными законопроект приравнивает и действия тех, кто выбрасывает своих питомцев на улицу.

То, как изменится наша жизнь с принятием закона, Михаил Кожухов обсудил в студии «Ленты.ру» с кинологом Еленой Типикиной, зоозащитником Анастасией Федюниной, членом Общественной палаты Артемом Кирьяновым и биологом Владимиром Рыбалко. В первой части этой беседы речь шла о том, какие способы сокращения численности бродячих животных можно считать приемлемыми.