Охотница похвасталась кровавым убийством пумы и попала под шквал критики

Американке пришлось удалить учетные записи в социальных сетях из-за угроз, которые обрушились на нее после публикации фотографий и видео с охоты. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах, снятых в Колорадо в декабре 2018 года таксидермист, 28-летняя Франческа Эсплин (Franchesca Esplin)? позирует с добычей. На одном из снимков она с гордостью демонстрирует руки, перепачканные кровью зверя, которого подстрелила. Женщина выложила фотографии в Facebook и подписала: «Вы, ребята, не представляете, как я счастлива. Теперь понимаю, откуда берется пристрастие к охоте». По ее словам, она давно мечтала убить пуму.

Пост заметили активисты из природоохранной организации Prairie Protection Colorado. Они разместили его скриншот на своей странице в Facebook и прокомментировали: «Вот образ мыслей людей, которые убивают хищников для забавы и веселья. Можете не сомневаться, что такое разграбление природы Колорадо разрешено и поддерживается законами и властями штата. Наш долг — покончить с безумием убийств ради удовольствия». Организация призвала своих сторонников подписать петицию с требованием запретить в Колорадо охоту на рысей.

Конфликт привлек внимание СМИ. В телевизионном интервью Франческа Эсплин заверила, что охота была законной. По ее словам, у нее имелась лицензия на отстрел пумы. Женщина пожаловалась на угрозы, которые стала получать после появления ее фотографий на странице защитников животных. Чтобы защититься от травли, ей пришлось удалить свои учетные записи в социальных сетях.

В феврале сообщалось, что во Франции охотник несколько раз выстрелил в веганов-зоозащитников, мешавших ему гнаться за оленем и заслонивших животное телами от своры собак. В итоге олень погиб от сердечного приступа.

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