Россиянам назвали условие открытия всех границ

Международное авиасообщение будет возобновлено при условии отсутствия вероятности «реэкспорта» коронавирусной инфекции в Россию. С таким заявлением в четверг, 18 июня, выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передают «Известия».

Так, по ее словам, открытие всех границ станет возможным только тогда, когда власти будут уверены в отсутствии риска распространения заболевания.

Ранее в июне в Кремле назвали условие возобновления авиасообщения между Россией и другими странами. По словам специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, перевозки восстановятся при одновременном согласии большинства государств.

8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы, лечения, а также ухода за родственниками. Кроме того, въезд и пересечение российских границ будут разрешены и иностранным гражданам, планировавшим проходить лечение в клиниках.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства.

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