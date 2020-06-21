Россияне рассказали о планах на отпуск

Россияне рассказали о своих планах на отпуск на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Biletix.

Абсолютное большинство жителей страны (87 процентов) собираются возобновить поездки уже во второй половине 2020 года. Около 65 процентов заявили, что готовы отправиться в отпуск, 20 процентов сообщили, что хотят навестить родных и близких. Еще 7 процентов россиян рассказали о планах отправиться d командировку. Наиболее популярными направлениями для путешествий стали Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Барселона и Калининград.

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По данным аналитиков, пандемия коронавируса слабо повлияла на предпочтения россиян по формату путешествий. Так, 80 процентов сообщили, что не собираются сокращать продолжительность поездки, 90 процентов все еще считают самолет наиболее комфортным видом транспорта для путешествий.

В Biletix отметили, что восстановление спроса на путешествия в России идет опережающими темпами. Эксперты ожидали, что объем продаж билетов на самолеты и поезда восстановится до 50 процентов от уровня 2019 года только к концу 2020-го. Однако к июлю объем продаж авиабилетов уже восстановился до 25 процентов, а железнодорожных — до 23 процентов.

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