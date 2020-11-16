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Назван лучший день для покупки авиабилетов

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лучшим днем для покупки авиабилетов оказалось воскресенье. К такому выводу пришли аналитики туристической компании Expedia, передает Daily Express.

По данным экспертов, приобретать билет в воскресенье гораздо выгоднее, чем в будние дни или перед выходными — к примеру, разница в цене с пятницей составляет 17 процентов.

Тем же, кто собирается в бизнес-поездку и покупает билет на международный рейс (если это не касается курортных направлений), специалисты посоветовали обратить внимание на четверг.

Кроме того, в четверг рекомендуется бронировать автомобили — выяснилось, что в этот день стоимость аренды машин снижается. Самые высокие цены на прокат, напротив, зафиксированы по вторникам.

«Мы изучили эти данные для того, чтобы помочь путешественникам принять продуманные решения при планировании предстоящего отдыха», — отметили эксперты.

Ранее своими рекомендациями по выгодным покупкам авиабилетов поделились сотрудники онлайн-сервиса Skyscanner. Они также пришли к выводу, что дешевле всего делать покупку в воскресенье — в среднем в этот день билеты продаются на четыре процента дешевле. Кроме того, эксперты порекомендовали вылетать в пятницу, поскольку это в среднем на 20 процентов дешевле рейсов в выходные дни.

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