Доктор Мясников сравнил существующие тесты на коронавирус

Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил существующие тесты на коронавирус в своем Telegram-канале.

По его словам, ПЦР-тест определяет наличие РНК вируса. Однако этот тип анализа может быть ошибочным, если во взятом материале не будет частиц инфекции. Он добавил, что до 40 процентов результатов ПЦР-тестов оказываются ложноотрицательными.

Мясников отметил, что анализ на антитела является видом тестирования, при котором выявляется не вирус, а его «следы». Эксперт подчеркнул, что антитела бывают двух типов: проявляющиеся на «острой фазе» IgM и антитела «памяти» IgG.

Кроме того, существуют два типа экспресс-тестов: на наличие антител и на их количество в крови. У первых имеется высокая доля ложноположительных результатов — до 30 процентов, однако ошибки могут быть и у второго типа тестов.

Третий тип анализов — это тест на антиген. Мясников пояснил, что он определяет наличие вирусных частиц в организме. Его достоинством является быстрота получения результата, при этом точность теста достаточно низкая.

Ранее Мясников в разговоре с ведущим Владимиром Соловьевым во время шоу «Полный контакт» спрогнозировал новый пик эпидемии коронавируса. Врач предрек, что «волна сейчас пойдет вниз», после чего будет несколько спокойных месяцев. Однако в 2021 году россиянам придется «жить с этими пиками» — они будут повторяться в мае и ноябре. Медик заключил, что к ним нужно подготовиться.