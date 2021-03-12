В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от COVID-19

Президент России Владимир Путин сам расскажет о том, когда пройдет вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в пятницу, 12 марта.
«Я не могу ответить на этот вопрос. Президент обещал сам сообщит, когда он привьется», — сказал Песков.
В феврале он отказался говорить о графике вакцинации, которому намерен следовать руководитель государства, отметив, что у того «отменное здоровье».
До этого сам Путин не исключил, что сделает прививку против коронавируса в конце лета или начале осени.