В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от COVID-19

Президент России Владимир Путин сам расскажет о том, когда пройдет вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в пятницу, 12 марта.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Президент обещал сам сообщит, когда он привьется», — сказал Песков.

В феврале он отказался говорить о графике вакцинации, которому намерен следовать руководитель государства, отметив, что у того «отменное здоровье».

До этого сам Путин не исключил, что сделает прививку против коронавируса в конце лета или начале осени.