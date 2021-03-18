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Попова объяснила мутации коронавируса

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Коронавирус приспосабливается к организму человека и поэтому мутирует. Это объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскре-заде на канале «Россия 24», передает РИА Новости.

Она уточнила, что большое количество мутаций не имеет особого значения для свойств вируса. Попова добавила, что выявленные изменения предстоит изучить, однозначного ответа об их влиянии на эпидемиологический процесс пока нет.

Роспотребнадзор с высокой настороженностью относится к британскому, южноафриканскому и бразильскому штаммам коронавируса. В связи с этим ведомство контролирует их присутствие в России, так как потенциально они могут влиять на эпидпроцесс.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что новые штаммы появляются в России с людьми, посещавшими зарубежные страны. Два случая случая выявления южноафриканского штамма были связаны с тем, что россияне посещали в одном случае Южно-Африканскую Республику, а в другом — Занзибар. Британский штамм чаще всего привозят из ОАЭ, Дубая и Европы.

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