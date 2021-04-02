Вирусолог оценил необходимость ревакцинации от коронавируса из-за новых штаммов

Повторно делать прививку от коронавируса из-за появления новых штаммов, скорее всего, не потребуется, поскольку они не настолько серьезные и не требуют модификации препарата. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Те мутации, которые сейчас регистрируют, не касаются глобальных изменений самой генетической структуры вируса. Зарегистрировано уже более полутора тысяч различных мутаций, они все затрагивают меньше одного процента генома вируса», — отметил специалист.

Викулов подчеркнул, что ученые следят за ситуацией. Если потребуется необходимость в модификации, то платформа, на которой разработана вакцина «Спутник V», позволит это сделать, однако пока это не нужно. «Что британский, что африканский штаммы и некоторые другие — контагиозность (способность вируса распространяться — прим. «Ленты.ру») несколько выше, а на летальность людей это пока что не повлияло», — сказал Викулов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что россиянам, скорее всего, необходима ревакцинация от коронавируса в будущем. Однако после первичной вакцинации иммунитет сохраняется на протяжении полугода, отмечал он.