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В Роспотребнадзоре предрекли окончание эпидемии коронавируса в России к августу

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев предрек окончание эпидемии коронавируса в России к августу. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, некоторый подъем заболеваемости возможен осенью, так как люди начнут возвращаться из отпусков и будут чаще контактировать друг с другом.

«Если говорить о России, то я думаю, что летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны. Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет, а, учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится», — сказал Малеев.

Ранее Малеев заявил, что летом возможно существенное снижение заболеваемости COVID-19, так как коронавирус имеет сезонный характер. При этом, по мнению специалиста, пандемия коронавируса в мире в 2021 году не закончится.

За последние сутки в стране выявили 8275 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев — 1286 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (715 случаев) и Московская область (584 случая).

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