Италия сообщила об условиях открытия границ для россиян

Италия сообщила об условии открытия границ для российских туристов, которое может состояться предстоящим летом, передает РИА Новости.

По словам министра туризма Италии Марко Гаравальи, страна может открыться для россиян, как только эпидемиологическая обстановка станет более благоприятной.

«Мы будем счастливы сделать это [открыть границы], когда позволят санитарные условия. Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее», — заявил политик.

Также министр выразил надежду, что россияне смогут начать планировать поездки на предстоящее лето. Однако, как уточнил Гаравальо, о конкретных датах говорить еще рано.

Ранее в марте сообщалось, что туризм внутри Италии возобновится до конца апреля, а въезд иностранным путешественникам будет разрешен ближайшим летом. Также власти активно обсуждают внедрение Green Pass — иммунного паспорта туриста.