Одна из лучших стран для отдыха в 2021 году назвала сроки открытия для туристов

Въезд для туристов в Италию, признанную ранее одной из лучших стран для отдыха в 2021 году, может открыться уже ближайшим летом. Такие сроки назвал глава нового министерства туризма страны Массимо Гаравалья, пишет портал Ассоциации туроператоров России.

По мнению главы ведомства, туризм в стране должен возобновиться до начала апреля.

«Период до [католической] Пасхи (4 апреля — прим. «Ленты.ру») можно использовать для усовершенствования уже существующих протоколов и их доработки совместно с министерствами здравоохранения и транспорта, чтобы обеспечить максимальное спокойствие летним путешественникам», — указал министр.

Гаравалья также уточнил, что в стране активно обсуждается вопрос внедрения Green Pass, или так называемого иммунного паспорта, для путешественников.

17 февраля сообщалось, что специалисты портала European Best Destinations, исследующие самые красивые места для туристов в Европе, назвали лучшие направления для путешествий в 2021 году. В результате на втором месте оказалась Италия и ее столица Рим.

В ноябре прошлого года в рамках конкурса Travel Awards британского издания The Sun Италия была объявлена лучшей страной для путешествий. На второй строчке по популярности оказались США, а третью позицию заняла Греция.