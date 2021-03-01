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Венеция обмелела

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Фото: Globallookpress.com

Всемирно известные каналы Венеции обмелели из-за климатических изменений. Об этом пишет Insider.

Как отмечает издание, спустя несколько месяцев после сильного наводнения в декабре уровень воды в каналах итальянского города упал до рекордно низкой отметки минус 18 дюймов (около 46 сантиметров) из-за сильных отливов.

Уточняется, что в настоящее время в знаменитом городе идет сезон acqua alta, что в переводе с итальянского означает «половодье». Период длится с октября по март. Как утверждает мэр Венеции Луиджи Бругнаро, уровень воды в каналах напрямую связан с изменением климата.

Венецию часто называют «городом на воде», так как он стоит на 118 небольших островах, соединенных между собой более чем 400 мостами через 170 каналов. Ежегодно в эту часть Италии приезжают миллионы туристов.

Ранее в феврале сообщалось о знаменитом Ниагарском водопаде, который заледенел из-за аномальных морозов. Так, в штате Нью-Йорк столбик термометра опустился до минус 19 градусов, в результате чего популярный среди туристов водопад покрылся льдом.

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