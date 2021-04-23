Популярная европейская страна откроется для россиян 1 мая

Популярная европейская страна возобновляет прием российских туристов 1 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Костадин Ангелов, Болгария откроет границы для иностранцев с началом летнего туристического сезона.

Для въезда путешественникам понадобится один из трех медицинских документов, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции: сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев.

Отмечается, что ранее власти страны объявили о возможном продлении режима чрезвычайное эпидемиологической ситуации до начала июня.

20 апреля власти Италии приняли решение открыть границы для россиян летом 2021 года. По словам посла Италии в Москве Паскуале Терраччано, точные сроки пока неизвестны. Тем не менее спикер заверил, что в предстоящем сезоне туристический поток точно будет восстановлен.