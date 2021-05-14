В российском курортном городе пожаловались на спекуляции с ценами

В Анапе пожаловались на спекуляции с ценами на проживание. Об этом сообщает портал Tourdom.

Мэр курортного города Василий Швец заявил, что администрация попросила Федеральную антимонопольную службу отрегулировать рост цен на отдых в регионе.

Он сообщил, что большого роста цен на жилье в Анапе нет, однако были выявлены некоторые случаи спекуляции. По словам Швеца, из-за закрытых границ российские туристы все чаще предпочитают отдых на отечественных курортах, поэтому отельеры хотят на этом заработать. Уточняется, что завышение цен может быть вызвано прекращением регулярного авиасообщения с Турцией.

Мэр добавил, что туристический сектор в Анапе в этом году бьет рекорды по заполняемости.

15 апреля в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией на полтора месяца. При этом между Москвой и Стамбулом осталось два рейса в неделю, которые обслуживаются авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).