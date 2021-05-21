Россиянка нашла способ улететь в Турцию и поделилась впечатлениями

Россиянка нашла способ улететь в Турцию с пересадкой через Минск и рассказала о том, что ей пришлось пережить в этой поездке. Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка рассказала, что купить билет из Белоруссии в Турцию нельзя — необходимо приобретать путевку у местного туроператора. Тем не менее, данный факт не остановил путешественницу — до Минска из Москвы она добралась на ночном поезде, а на следующий день улетела в Анталью.

По мнению девушки, альтернативы для турецкого сервиса нет. Так, туристка отметила, что после закрытия авиасообщения с Турцией, черноморские отечественные курорты подняли цены на 30 процентов.

«В Крым с детьми я принципиально не полетела, с их статистикой заболеваемости (27 процентов) и в Сочи с фантастическими просто ценами! У нас столько денег нет», — пожаловалась россиянка.

Обратный путь домой прошел по тому же маршруту — автор улетела из Антальи в Минск, провела в городе два дня и самолетом вернулась в Москву. Девушка призналась, что сказала в турецком аэропорту, что летит транзитным рейсом — чтобы иметь возможность не сдавать ПЦР-тест.

Ранее в мае S7 отменила рейсы в Турцию до конца лета. Представитель авиакомпании сообщила, что продажи возобновятся только после восстановления авиасообщения с Турцией в прежнем объеме. О таком же решении объявил и «Аэрофлот» — перевозчик оставил в расписании только разрешенные оперштабом два рейса в неделю в Стамбул.