На Кипре понадеялись на скорое открытие границ с Россией

Власти Кипра надеются на скорое открытие границ с Россией. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление министра туризма Кипра Савваса Пердиоса.

По словам чиновника, Кипр регулярно контактирует с российскими властями по поводу возобновления регулярного авиасообщения и предоставляет отчет об уровне заболеваемости.

«Мы находимся в постоянном контакте с очень высокими госчиновниками России для того, чтобы как можно скорее восстановить регулярное и чартерное авиасообщение между нашими странами», — заявил Пердиос.

Он также подчеркнул, что уважает слова президента России Владимира Путина о необходимости достичь уровня вакцинации в 60 процентов для того, чтобы можно было свободно путешествовать.

Министр отметил, что Кипр готов к приему российских туристов. Так, коэффициент положительных тестов на COVID-19 на Кипре составляет 0,1 процента.

Ранее в мае консульство республики разъяснило требования для въезда на Кипр российских туристов. Уточняется, что отдыхающим нужно предоставить сертификат вакцинации, распечатанный с сайта Госуслуг на английском языке. На документе должен быть указан номер паспорта.