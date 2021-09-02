Лидера «Мужского государства» задержали

Лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова задержали на границе с Азербайджаном. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Это один из администраторов Влада. Его сегодня задержали при пересечении азербайджанской границы. Больше пока информации дать не могу», — говорится в сообщении.

Ранее «Мужское государство» устроило атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. После нападок представители компании обратились к Дурову и Минцифры с просьбой заблокировать Telegram-каналы Позднякова. Кроме того, некоторые россияне пожаловались на угрозы после поддержки «Тануки».