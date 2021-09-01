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Россияне пожаловались на угрозы после поддержки ресторанной сети «Тануки»

Россияне получили угрозы после поддержки атакованной «Мужским государством» сети «Тануки»
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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Жительница Санкт-Петербурга Дарья Федькова начала получать угрозы после поддержки ресторанной сети «Тануки», атакованной активистами «Мужского государства». Об этом сообщает «Бумага».

Уточняется, что девушка написала на своей странице в Instagram, что заявления основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова недопустимы. После этого она получила порядка 200 сообщений. «Оскорбления внешности, пожелание успехов Позднякову, угрозы в жанре „ходи оглядывайся“», — поделилась Федькова.

По ее словам, атаки прекратились после того, как она ограничила доступ к своему аккаунту в соцсети.

Кроме того, угрозы стали поступать директору по маркетингу «Тануки» Станиславу Колоскову и его близким из-за отказа сети извиниться за фотографию с темнокожим мужчиной, рассказал он на своей странице в Facebook. По его утверждению, основатель «Мужского государства» Владимир Поздняков в своем одноименном Telegram-канале опубликовал ссылки на страницы в Instagram Колоскова и его супруги с призывом «высказать им слова поддержки».

Движение «Мужское государство» устроило атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. После нападок представители компании обратились к Дурову и Минцифры с просьбой заблокировать Telegram-каналы основателя движения «Мужское государство».

В сообщении «Тануки» говорится, что на снимках в соцсетях «будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций». Представители сети ресторанов также поблагодарили подписчиков за поддержку.

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