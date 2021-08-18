Вдове Мамонова начали угрожать после просьбы помочь с 19 котами

Ольга Мамонова, вдова музыканта и актера Петра Мамонова, рассказала, что ей начали угрожать после просьбы помочь с 19 котами, которые живут в ее доме. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Некоторые оставлены дачниками. Остальные подобраны с улиц. Петя то на заправке найдет маленького котенка, то от собак спасет, то под машиной обнаружит, то у магазина... И всех он тащил домой», — вспомнила супруга артиста.

Она отметила, что такое количество питомцев требует больших трат, поэтому она обратилась к зоозащитникам. Те разместили в интернете призыв о помощи, после чего на Мамонову начали сыпаться угрозы. Она попросила активистов удалить информацию о животных. «Коты ходят вон на улице, все у них хорошо, сами их прокормим», — заявила она.

Зоозащитница Екатерина Дмитриева сказала, что ситуация с питомцами плачевная: многие животные больны, некоторым из них необходимо провести стерилизацию. При этом вдова Мамонова теперь отказывается идти на контакт. «И мы все же через месяц, когда подрастут котята, постараемся забрать их на стерилизацию даже без ведома хозяйки. Это для их же блага», — добавила зоозащитница.

О смерти Мамонова стало известно 15 июля. Артисту было 70 лет. Последние две недели жизни он провел в больнице, куда попал из-за осложнений, вызванных коронавирусом.