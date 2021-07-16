Объявлены дата и место прощания с Петром Мамоновым

Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым состоится в субботу, 17 июля, в Донском монастыре в Москве. Дату и место церемонии объявила Ольга Мамонова.
Вдова артиста отметила, что его похоронят в городе Верея Московской области. Там Мамонов жил последние 25 лет.
Петр Мамонов умер в четверг, 15 июля. Ему было 70 лет. Ранее мужчину пытались вывести из искусственной комы, однако врачам не удалось это сделать.
Последние две недели Мамонов находился в Городская клинической больнице № 40 в Коммунарке из-за осложнений, связанных с COVID-19. Сообщалось, что у артиста при поступлении в медучреждение зафиксировали 87-процентное поражение легких, тогда же его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Петр Мамонов — основатель и лидер рок-группы «Звуки Му». Он также был известен широкой публике по ролям в таких фильмах, как «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь», «Нога» и «Шапито-шоу».