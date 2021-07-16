Объявлены дата и место прощания с Петром Мамоновым

Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым состоится 17 июля в Донском монастыре

Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым состоится в субботу, 17 июля, в Донском монастыре в Москве. Дату и место церемонии объявила Ольга Мамонова.

Вдова артиста отметила, что его похоронят в городе Верея Московской области. Там Мамонов жил последние 25 лет.

Вся галерея «А чего я так боюсь смерти?» Продолжить Петр Мамонов, 1987 год Фото: Игорь Флис / Коммерсантъ 1 /13

Петр Мамонов умер в четверг, 15 июля. Ему было 70 лет. Ранее мужчину пытались вывести из искусственной комы, однако врачам не удалось это сделать.

Последние две недели Мамонов находился в Городская клинической больнице № 40 в Коммунарке из-за осложнений, связанных с COVID-19. Сообщалось, что у артиста при поступлении в медучреждение зафиксировали 87-процентное поражение легких, тогда же его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Петр Мамонов — основатель и лидер рок-группы «Звуки Му». Он также был известен широкой публике по ролям в таких фильмах, как «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь», «Нога» и «Шапито-шоу».