Супруга Петра Мамонова рассказала об ухудшающемся состоянии артиста

Супруга находящегося в коме лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова рассказала об ухудшающемся состоянии артиста. Ее слова передает Telegram-канал «РЕН ТВ: Новости».

«На сегодняшний день состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Легкие целиком и полностью на ИВЛ, в коме. Все на самом деле там хуже. Там не до самостоятельного дыхания уже. Там все сложнее», — заявила Ольга Мамонова.

Ранее стало известно, что врачи не смогли вывести Петра Мамонова из состояния медикаментозного сна.

1 июля Ольга Мамонова сообщила, что ее муж был госпитализирован в реанимацию с подтвержденным COVID-19. Она отмечала, что у артиста было зафиксировано 87-процентное поражение легких. Тогда же артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).