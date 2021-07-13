Врачи не смогли вывести Петра Мамонова из состояния медикаментозного сна

Врачи не смогли вывести актера и музыканта Петра Мамонова из медикаментозного сна. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU» со ссылкой на супругу артиста.

Ольга Мамонова также отметила, что ее муж остается в крайне тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что врачи оценили состояние 70-летнего Мамонова как крайне тяжелое, при этом его собирались постепенно выводить из искусственной комы.

1 июля Ольга Мамонова сообщила, что ее муж был госпитализирован в реанимацию с подтвержденным коронавирусом. Она также отмечала, что у артиста было зафиксировано 87-процентное поражение легких. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.