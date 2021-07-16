Российский режиссер вспомнил о жизни Мамонова с напильником в сердце

Российский режиссер Сергей Лобан вспомнил в интервью «Пятому каналу», как лидер группы «Звуки Му» Петр Мамонов стал участником пьяной драки, в ходе который неизвестный воткнул напильник в область сердца артиста.

По словам собеседника издания, музыкант нашел в себе силы добраться до больницы. В результате — пережил клиническую смерть. Он был в коме 40 дней.

«Мне казалось, что он неубиваемый совершенно. Он в реанимации был какое-то бесконечное количество раз. Его хоронили уже!», — сказал Лобан, добавив, что когда напильник воткнули в сердце Мамонову, он смог пробежать несколько километров.

Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет 15 июля. Последние две недели Петр Мамонов находился в больнице в Коммунарке из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что у артиста зафиксировали 87-процентное поражение легких, тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Петр Мамонов — создатель и фронтмен музыкальной группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу».