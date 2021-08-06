Вдова Мамонова рассказала о нищете

Ольга Мамонова, вдова музыканта и актера Петра Мамонова, рассказала, что они с супругом жили в нищете под угрозой отключения электроэнергии за неуплату. Ее слова передает «Комсомольская правда» в пятницу, 6 августа.

«Я не прибедняюсь. Просто я реалист и мыслю трезво. Мы нищие. Так и напишите», — подчеркнула Мамонова.

Она заявила, что все три автомобиля марки Mercedes, которыми владел артист, не на ходу, и продать их задорого невозможно. Вдова Мамонова отметила, что в последние годы они жили «трудно, тяжело». «Все время под угрозой отключения электричества за неуплату», — вспомнила она.

«Рассказывают про нас всякие глупости: "Петр Мамонов оставил после себя многомиллионное наследство". Где они, эти миллионы? Все, что он накопил, — около 400 тысяч рублей на наши с ним похороны — так и лежат на его карточке», — добавила Мамонова.

По ее словам, в последнее десятилетие артист «давал концерт в месяц за копейки» и не хотел зарабатывать деньги, желая лишь молиться и служить богу, а также мечтал уйти в монастырь. «Он был нищим честным человеком. Не был бы он Мамоновым, если бы был богат», — сказала вдова актера.

Мамонова добавила, что после смерти мужа ей нечем кормить двадцать кошек и трех собак, которых он приютил.

Вся галерея «А чего я так боюсь смерти?» Продолжить Петр Мамонов, 1987 год Фото: Игорь Флис / Коммерсантъ 1 /13

О смерти Петра Мамонова стало известно 15 июля. Актеру было 70 лет. Медики пытались вывести его из искусственной комы, но сделать это им не удалось. Последние две недели своей жизни артист находился в больнице №40 в Коммунарке из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Позже сообщалось, что Мамонов оставил после себя трехкомнатную квартиру в Москве и большой особняк в подмосковном городе Верея.

