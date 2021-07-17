В Москве началась церемония прощания с Петром Мамоновым

В Донском монастыре в Москве началась церемония прощания с артистом Петром Мамоновым

В Москве началась церемония прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает РИА Новости.

Церемония проходит на территории Донского монастыря. Там уже собрались десятки друзей, коллег и поклонников артиста.

Затем траурная процессия направится в подмосковный город Верея, где Мамонов жил последние 25 лет. Там его похоронят на местном кладбище.

О смерти Мамонова стало известно 15 июля. Артисту было 70 лет. Врачи пытались вывести его из искусственной комы, однако сделать им это не удалось.

Последние две недели Мамонов находился в больнице №40 в Коммунарке из-за осложнений, связанных с COVID-19. При поступлении в медучреждение у него зафиксировали 87-процентное поражение легких. Из-за этого артиста было решено подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Петр Мамонов — основатель и лидер рок-группы «Звуки Му». Он также был известен широкой публике по ролям в таких фильмах, как «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь», «Нога» и «Шапито-шоу».

