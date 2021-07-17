Стало известно о богатом наследстве Петра Мамонова

Петр Мамонов оставил в наследство трехкомнатную квартиру в Москве и особняк в Подмосковье

Актер и музыкант Петр Мамонов оставил богатое наследство. Его родным достанется трехкомнатная квартира в Москве и большой особняк в подмосковном городе Верея. Об этом сообщает Star hit.

Как стало известно изданию, Мамонов также завещал родственникам несколько иномарок и большие денежные суммы на счетах.

«У меня дом в 800 квадратных метров, три Mercedes, участок — гектар земли, где сосны растут, четыре гитары лучших», — цитирует издание слова актера.

Сообщается, что все имущество после смерти актера будет распределено между женой и тремя сыновьями Мамонова.

Церемония прощания с актером и музыкантом прошла в Донском монастыре в Москве в субботу, 17 июля. Там собрались десятки друзей, коллег и поклонников артиста. Похоронят Петра Мамонова на кладбище в подмосковном городе Верея, где он жил последние 25 лет.

О смерти Петра Мамонова стало известно в четверг, 15 июля. Актеру было 70 лет. Медики пытались вывести его из искусственной комы, но сделать это им не удалось. Последние две недели своей жизни артист находился в больнице №40 в Коммунарке из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.