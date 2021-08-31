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В Кремле отреагировали на скандал с «Тануки» и «Мужским государством»

Песков: если «Мужское государство» нарушает закон, правоохранители должны реагировать
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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Если движение «Мужское государство» нарушает закон, то на это должны реагировать правоохранительные органы. Так прокомментировал скандал между «Мужским государством» и «Тануки» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, и если есть соответствующие заявления, то, конечно, органы должны отреагировать», — заявил пресс-секретарь президента.

Движение «Мужское государство» устроило атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. После нападок представители компании обратились к Дурову и Минцифры с просьбой заблокировать Telegram-каналы основателя движения «Мужское государство».

В сообщении сети ресторанов говорится, что на фотографиях в социальных сетях «будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций». Представители «Тануки» также поблагодарили подписчиков за поддержку.

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