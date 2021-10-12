YouTube заблокировал канал лидера «Мужского государства»

Видеохостинг YouTube заблокировал канал основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова.

Канал Позднякова носил название «Блогер, которого вы заслужили». На сайте видеохостинга сообщается, что канал основателя «Мужского государства» был закрыт из-за «многочисленных или серьезных нарушений политики YouTube, запрещающей разжигание ненависти».

Ранее стало известно, что в мессенджере Telegram заблокируют канал «Мужского государства». Поздняков рассказал, что блокировка произойдет из-за нарушения правил магазинов приложений Apple и Google. Представители компаний сообщили, что на канале распространяются материалы, дискриминирующие людей из-за их сексуальной ориентации.

2 сентября в СМИ распространились сообщения о задержании Позднякова при пересечении азербайджанской границы. Отмечалось, что возможной причиной могли стать обвинения в телефонном терроризме. Спустя пару дней лидер «Мужского государства» признался, что выдумал историю своего задержания.

До этого представители «Мужского государства» устроили атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. После нападок представители «Тануки» обратились к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и Минцифры с просьбой заблокировать канал Позднякова.