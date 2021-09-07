Лидер «Мужского государства» раскрыл свои источники дохода

Лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков рассказал, каким образом он зарабатывает деньги. Мужчина раскрыл свои источники дохода в ходе общения с авторами YouTube-канала «Редакция». Видео доступно на YouTube.

«Первый источник — это реклама в моих Telegram-каналах. Второй источник — это тренерская деятельность, я фитнес-тренер», — сказал Поздняков. Мужчина добавил, что в его списке есть и третий пункт, позволяющий зарабатывать деньги. Однако лидер «Мужского государства» отказался его озвучивать.

Журналистка уточнила у собеседника, заинтересован ли он в том, чтобы его имя «гремело и шумело» на всю страну, тем самым позволяя ему получать дополнительный доход за счет рекламы.

«На первом месте у меня идет идея. И только потом уже, где-то на третьем-четвертом [месте идет] заработок», — ответил Поздняков.

2 сентября в СМИ появились сообщения о задержании Позднякова на границе с Азербайджаном. Отмечалось, что возможной причиной могли стать обвинения в телефонном терроризме. Спустя пару дней лидер «Мужского государства» признался, что выдумал историю своего задержания.

Ранее сторонники «Мужского государства» атаковали сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Движение известно своими националистическими и женоненавистническими публикациями.