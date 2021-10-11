«Мужское государство» заявило о грядущей блокировке в Telegram

Мессенджер Telegram заблокирует канал «Мужского государства». Об этом сообщил основатель движения Владислав Поздняков.

По его словам, блокировка произойдет из-за нарушения правил магазинов приложений Apple и Google: представители компаний пожаловались, что в телеграм-канале Позднякова распространяются материалы, дискриминирующие людей из-за их сексуальной ориентации. «Мы с большой вероятностью будем вынуждены удовлетворить эти требования», — написано в сообщении команды Telegram, скриншот якобы переписки с которой выложил Поздняков.

2 сентября в СМИ появились сообщения о задержании Позднякова на границе с Азербайджаном. Отмечалось, что возможной причиной могли стать обвинения в телефонном терроризме. Спустя пару дней лидер «Мужского государства» признался, что выдумал историю своего задержания.

5 октября стало известно, что Нижегородский суд готов рассмотреть иск областной прокуратуры о запрете объединения «Мужское государство». Такая информация содержится в картотеке российского суда. Согласно имеющейся там записи, суд зарегистрировал исковое заявление. Ответчиками по нему выступают, помимо самой организации как юридического лица, ее основатели — Владислав Поздняков, Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Истцом стал исполняющий обязанности прокурора Нижегородской области Андрей Гальченко.

Суть искового заявления указана в его названии: «О приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной или иной некоммерческой организации, или о запрете деятельности общественных объединений, не являющихся юридическими лицами». Заявление, зарегистрированное еще в минувшую пятницу, 1 октября, было передано на рассмотрение судье Анне Беловой в понедельник, 4 октября.