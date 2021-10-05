В России предложили запретить «Мужское государство»

Прокуратура Нижегородской области подала в суд иск о запрете деятельности объединения «Мужское государство». Информация об этом размещена на сайте Нижегородского областного суда.

Как указано в сопроводительных документах, в числе ответчиков значится в том числе лидер организации Владислав Поздняков. Регистрация иска состоялась еще в пятницу, 1 октября, а спустя три дня материалы были переданы судье Анне Беловой. При этом дата рассмотрения искового заявления с предложением запретить «Мужское государство» пока назначена не была.

Ранее владелица сети семейных кафе «Андерсон» и уполномоченная по правам бизнеса в России Анастасия Татулова предложила судить активистов «Мужского государства» за нацизм и действия экстремистского характера. Предпринимательница отметила, что соответствующие запросы уже направлены в прокуратуру, Следственный комитет и в Роскомнадзор.

До этого «Мужское государство» устроило атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Активисты движения призвали сеть удалить все посты с упоминаниями «негров», а также «принести извинения перед русской нацией». Ситуацию прокомментировали в том числе в Кремле.