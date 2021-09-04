Предпринимательница призвала судить активистов «Мужского государства» за нацизм

Действия участников радикального движения «Мужское государство» в отношении ресторанной сети «Тануки» можно сравнить с нацизмом и «потребительским терроризмом». Об этом заявила владелица сети семейных кафе «Андерсон» и уполномоченная по правам бизнеса в России Анастасия Татулова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, необходимо наказать сторонников движения за действия экстремистского характера и заблокировать их социальные сети. Предпринимательница отметила, что соответствующие запросы уже были направлены в прокуратуру, Следственный комитет и в Роскомнадзор. Татулова пояснила, что если не положить этому конец, то дальше ситуация будет только усугубляться, и все больше ресторанов и магазинов будут находится под угрозой давления радикалов.

«Они (участники движения — прим. «Ленты.ру») просто почувствовали, что они могут кому-то диктовать, ставить ли человека с определенным цветом кожи на рекламу. Кто им не понравится дальше? Люди с голубыми глазами или темными волосами, или армяне, или кто? Это очень похоже на начало нацизма», — заявила Татулова, напоминая также о травле сети магазинов «ВкусВилл» после рекламы с участием сексуальных меньшинств.

Движение «Мужское государство» устроило атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Активисты движения призвали сеть удалить все посты с упоминаниями «негров», а также «принести извинения перед русской нацией».

После нападок представители компании обратились к основателю Telegram Павлу Дурову и Минцифры с просьбой заблокировать Telegram-каналы основателя движения «Мужское государство». В сообщении «Тануки» также говорится, что на снимках в соцсетях «будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций».