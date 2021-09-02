Темнокожий мужчина из рекламы «Тануки» поделился своими опасениями

Темнокожий мужчина из рекламы «Тануки» рассказал о своих опасениях после того, как движение «Мужское государство» устроило атаку на сеть ресторанов из-за постов с его участием. Его слова передает RT.

По словам мужчины, он не ожидал подобной реакции на рекламу, так как до этого участвовал во многих проектах. По его словам, фотографии с ним «были на баннерах повсюду в Москве, но никого это не возмущало». «Я читал в соцсетях, что активисты "Мужского государства" будут искать актеров, которые снимались в этой рекламе. И поэтому сейчас я очень боюсь», — поделился он.

Мужчина отметил, что ему осталось учиться в России всего год, а также высказал сожаление о том, что такая проблема возникла именно на данный момент. «Боюсь, что придется уехать домой раньше, так и не доучившись Если мне будут поступать угрозы, я планирую написать заявление в полицию. Но не уверен, что полиция сможет меня защитить. А последователи "Мужского государства" могут оказаться в любом месте, где я бываю», — добавил он.

«Мужское государство» устроило атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. После нападок представители компании обратились к Дурову и Минцифры с просьбой заблокировать Telegram-каналы Позднякова. На угрозы после поддержки «Тануки» пожаловались и некоторые россияне. Позже стало известно, что лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова задержали на границе с Азербайджаном.