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Одноклассник лидера «Мужского государства» вспомнил унижения Позднякова в школе

Одноклассник Позднякова рассказал о его обидах в школьные годы
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Кадр: Редакция / YouTube

Журналисты YouTube-канала «Редакция» пообщались со знакомыми и бывшими друзьями лидера Telegram-канала «Мужское государство» Владислава Позднякова. Один из собеседников, одноклассник Станислав Коблов, вспомнил о том, как в школьные годы Позднякова травили и унижали. Ролик доступен на YouTube.

Мужчина рассказал, что учился с Поздняковым с пятого по девятый класс. «[Поздняков был] простой, маленький, которого могла даже девочка обидеть. Ну точнее, и обижала одноклассница», — ответил Коблов на вопрос о том, каким был основатель «Мужского государства» в юности.

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Одноклассник Позднякова уверен, что в настоящий момент тот оскорбляет слабых, потому что его «все детство обижали». «Он просто обижен на весь мир», — выразил свое мнение собеседник «Редакции».

Журналисты также пообщались с самим Поздняковым и спросили у него, действительно ли к нему плохо относились в школе. Тот опроверг информацию Коблова и сказал, что отучился «абсолютно нормально».

«Я не был авторитетом, но и не был чмошником. Был обычным середнячком», — вспомнил юность лидер «Мужского государства».

Ранее «Мужское государство» устроило атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Движение известно своими националистическими и женоненавистническими публикациями.

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