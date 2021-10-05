Российский суд рассмотрит иск о запрете «Мужского государства»

Нижегородский суд готов рассмотреть иск областной прокуратуры о запрете объединения «Мужское государство». Такая информация содержится в картотеке российского суда. Согласно имеющейся там записи, суд зарегистрировал исковое заявление.

Ответчиками по нему выступают, помимо самой организации как юридического лица, ее основатели — Владислав Поздняков, Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Истцом стал исполняющий обязанности прокурора Нижегородской области Андрей Гальченко.

Суть искового заявления указана в его названии: «О приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной или иной некоммерческой организации, или о запрете деятельности общественных объединений, не являющихся юридическими лицами».

Ранее стало известно, что заявление, зарегистрированное еще в минувшую пятницу, 1 октября, было передано на рассмотрение судье Анне Беловой в понедельник, 4 октября.

«Мужское государство» устроило атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Активисты движения призвали сеть удалить все посты с упоминаниями «негров», а также «принести извинения перед русской нацией». Комментируя это событие, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что правоохранительные органы должны отреагировать на ситуацию, если действия сторонников «Мужского государства» идут в разрез с российским законодательством.