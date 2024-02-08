Борису Надеждину отказали в регистрации кандидатом в президенты. Подписи в его поддержку оказались с браком

ЦИК признал недействительными более девяти тысяч подписей в поддержку Надеждина

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в четверг, 8 февраля, официально отказали политику Борису Надеждину в регистрации кандидатом на выборы президента России.

Решение было принято в соответствии с федеральным законом на основании того, что суммарное количество недостоверных и недействительных подписей, выявленных при проверке, составило пять и более процентов от общего количества.

ЦИК признал недействительными 9147 подписей в поддержку Надеждина. Из 104 734 представленных политиком подписей было проверено 60 тысяч. Кроме того, в подписных листах в его поддержку нашли 11 мертвых душ.

Политик планирует обратиться в суд

В своих соцсетях политик, комментируя решение ЦИК, отметил, что таким образом комиссия отказывает не лично ему, а «десяткам миллионов людей, которые надеются на перемены».

Тут стоят десятки миллионов людей, которые собирались за меня голосовать. Я на втором месте после Путина, в опросах набираю двузначные цифры, а вы мне рассказываете про 11 умерших Борис Надеждин политик

Выступая перед комиссией, кандидат на должность президента РФ от партии «Гражданская инициатива» попросил отложить рассмотрение вопроса о его регистрации на 10 февраля, чего просил и ранее. В случае если его не допустят на выборы, Надеждин планирует обратиться в Верховный суд РФ. Он уточнил, что его штаб утром 8 февраля представил в ЦИК письменные возражения по итогам проверки подписей.

При этом он указал, что процедуры сбора подписей, по его мнению, написаны так, «что невозможно их соблюсти». Кроме того, политик ранее признал, что при подготовке документов для регистрации в качестве кандидата в работе его штаба обнаружился «фантастический косяк».

В ответ на выступление Надеждина председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что его время на оспаривание результатов проверки подписей исчерпано, и посоветовала идти в суд. По результатам своего выступления Надеждин назвал решение об отказе в регистрации кандидатом ожидаемым. Он подчеркнул, что претензий к ЦИК у него нет, но есть претензии к законодателям. «Я прошу вас не опускать руки», — обратился Надеждин к поддерживающим его.

Решение ЦИК в отношении Надеждина прокомментировали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение комиссии не допустить политика к участию в выборах президента России.

Здесь есть определенные параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. Что мы слышали от ЦИК — большое количество огрехов в подписях и недействительность подписей. Этот важный критерий не выполнен Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Представитель Кремля подчеркнул, что ЦИК следует правилам, которые установлены для кандидатов.

В этот же день ЦИК отказал в регистрации еще двум кандидатам в президенты страны

8 февраля комиссия отказала в регистрации кандидатом на должность президента лидеру партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Из 60 тысяч подписей в поддержку Малинковича 8979 комиссия признала недействительными. Такое количество превышает допустимый порог брака в пять процентов. Решение отказать политику в регистрации ЦИК принял единогласно.

Кроме того, в регистрации на выборах было отказано блогеру Раде Русских. По итогам заседания стало ясно, что в бюллетенях на выборах президента России будет четыре кандидата, подытожила Памфилова.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Процедуру регистрации завершили четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и зампред нижней палаты парламента от «Новых людей» Владислав Даванков. Жители 29 российских регионов, в том числе Москвы, смогут проголосовать дистанционно. Прием заявок на онлайн-голосование стартовал 29 января и продлится до 11 марта.