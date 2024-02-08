Надеждин заявил об отсутствии претензий к ЦИК

Надеждин после отказа в регистрации кандидатом: претензий к ЦИК не имею

Выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин заявил, что не имеет претензий к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, которая не стала регистрировать его в качестве кандидата в президенты. Об этом сообщает Telegram-канал BRIEF.

«Надеждин сообщил, что не имеет никаких претензий к ЦИК», — говорится в сообщении.

При этом Надеждин отметил, что, по его мнению, правила процедуры сбора подписей «написаны так, что невозможно их соблюсти».

ЦИК официально отказал Надеждину в регистрации на выборы президента 8 февраля. Причиной этому послужил высокий процент недействительных подписей, выявленный в ходе проверки. Ранее ЦИК обнаружил в подписях 15,348 процента брака в подписях в поддержку кандидата от «Гражданской инициативы». Между тем для регистрации кандидатом он не должен превышать пять процентов.

Надеждин назвал решение ЦИК ожидаемым, при этом подчеркнув, что он будет обжаловать решение комиссии в суде.

Ранее помимо Надеждина, ЦИК отказал в регистрации на выборы кандидату от «Коммунистов России» Сергею Малинковичу.

